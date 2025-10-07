Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, durumlarından şüphelendiği M.M. ve M.Y.'yi durdurarak 4,16 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Koru Sokak üzerinde durumlarından şüphelendikleri M.M. ve M.Y.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 19 alüminyum folyo kağıt içerisinde toplam 4,16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M. ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
