Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin yaptığı üst araması sonucu üzerlerinden uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Koru Sokak üzerinde durumlarından şüphelendikleri M.M. ve M.Y.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 19 alüminyum folyo kağıt içerisinde toplam 4,16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M. ve M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE