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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.