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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1,24 gram metamfetamin, 1,27 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Jandarma Edirne Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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