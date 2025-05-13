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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Edirne'de durdurulan bir tırda yapılan aramada 13 kilo 621 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne'de durdurulan bir tırda yapılan aramada 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen iki tır için Kapıkule Kara Hudut Kapısı'nda önlemler alındı. H.Y. isimli sürücünün kullandığı tır, Kapıkule yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, A.A.B. yönetimindeki diğer tır ise Havsa yolunda durdurularak arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada H.Y.'nin kullandığı tırın yan dolaplarında ve dorse alt kısmında 13 kilo 621 gram skunk maddesi ele geçirildi. Diğer tırda ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

İki tır sürücüsü de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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