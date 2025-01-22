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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Milyon Liralık Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Milyon Liralık Kokain Ele Geçirildi
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Edirne'deki polis operasyonda bir tırda 3 kilo 150 gram kokain ve 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda 10 milyon Türk Lirası değerinde 3 kilo 150 gram kokain ile 300 gram skunk ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir tırı durdurdu.

Durdurulan tırda ve içerisindeki şahısların üstünde yapılan aramada piyasa değeri 10 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen 3 kilo 150 gram kokain ile 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Tırda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T. ile M.K. isimli 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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