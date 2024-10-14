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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Edirne'de yapılan narkotik operasyonunda bir tırda 10 kilo 400 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Tır sürücüsü B.A. tutuklandı.

Edirne'de gişelerde durdurulan bir tırda yapılan aramada 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda B.A. isimli şahsın kullandığı tır Edirne Otoban gişelerinde durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 10 kilogram 400 gram skunk uyuşturucu ele geçirilirken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Narkotik 3-sayfa edirne Hukuk Suç

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