Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 39 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir araçta ve evde yapılan aramada 1 kilo 39 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatları, uyuşturucu içme kağıdı, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekiplerinin bir araçta ve evde yaptığı aramada, 1 kilo 39 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu içme kağıdı, 1 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce alınan istihbarat bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu, uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile yapılan operasyon faaliyetinde 1 araç ve 1 evde yapılan aramada neticesinde; 1 kilo 39 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu içme kağıdı 1 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak cmhuriyet savcısının talimatıyla 5 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - EDİRNE