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Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalanan Tır Sürücüsü Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalanan Tır Sürücüsü Tutuklandı
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan bir operasyonda, vücuduna uyuşturucu sarılmış bir tır sürücüsü tutuklandı. 900 gram taş kokain ve 400 gram reçine esrarın yanı sıra tırın kabininde 800 gram kokain ele geçirildi.

Edirne'de vücuduna bantla sarılı vaziyette uyuşturucu ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan tır, uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı.

Aramada tır şoförü İ.K.'nın vücuduna bantla sarılmış vaziyette 900 gram taş kokain ile 400 gram reçine esrar yakalandı. Ayrıca tırın kabininde yapılan aramada da 800 gram kalıp şeklinde kokain maddesi olmak üzere toplam 2 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uluslararası uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan tır sürücüsü İ.K., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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