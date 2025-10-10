Edirne'de Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polisin yaptığı denetimler sırasında, Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen F.V. durduruldu. Yapılan üst aramasında peçete kağıtlarına sarılı 3,32 gram uyuşturucu ele geçirilen F.V. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE