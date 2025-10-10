Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı

Edirne'de Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde, şüpheli bir şahsın üzerinde 3,32 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan F.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polisin yaptığı denetimler sırasında, Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen F.V. durduruldu. Yapılan üst aramasında peçete kağıtlarına sarılı 3,32 gram uyuşturucu ele geçirilen F.V. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
