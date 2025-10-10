Edirne'de Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde, şüpheli bir şahsın üzerinde 3,32 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan F.V. hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, polisin yaptığı denetimler sırasında, Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen F.V. durduruldu. Yapılan üst aramasında peçete kağıtlarına sarılı 3,32 gram uyuşturucu ele geçirilen F.V. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa