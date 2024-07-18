Edirne'de UYAP üzerinden arama kararı bulunan 132 kişi yakalandı
Edirne'de yapılan operasyonlarda, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden arama kararı bulunan 132 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şahısları UYAP üzerinden tespit ederek adli makamlara teslim etti.
Edirne'de, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden arama kararı bulunan 132 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, UYAP üzerinden haklarında arama kararı bulunan 132 şahsı yakalayıp adli makamlara gönderdi. - EDİRNE