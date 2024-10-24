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Edirne'de Usulsüz Çakar Lamba Kullanan Sürücüye 12 Bin 800 Lira Ceza

Edirne'de Usulsüz Çakar Lamba Kullanan Sürücüye 12 Bin 800 Lira Ceza
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Edirne'de usulsüz çakar lamba kullanan bir otomobil sürücüsüne, vatandaşların ihbarı üzerine yapılan denetimlerde 12 bin 800 lira ceza kesildi. Çakar lambalar söktürüldü ve polis denetimlerinin süreceği belirtildi.

Edirne'de usulsüz çakar lamba kullanan ve trafiğe çıkan otomobil sürücüsüne 12 bin 800 lira para cezası kesildi.

Edirne'de usulsüz çakar lamba kullanarak trafiğe çıkan 22 ADU 137 plakalı otomobilin sürücüsü, vatandaşların ihbarı üzerine takibe alındı. Harekete geçen trafik polisleri, otomobili sürücüsünü kısa süre içinde yakaladı.

Usulsüz çakar lamba kullanan otomobil tespit edildikten sonra sürücüsüne toplamda 12 bin 800 lira idari para cezası uygulandı ve çakar lambalar söktürüldü.

Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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