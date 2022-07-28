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Tren ray destek traversleri ve elektrik trafosu yandı

Tren ray destek traversleri ve elektrik trafosu yandı

Edirne'de tren ray destek traversleri ve elektrik trafosu hava sıcaklıklarına dayanamayarak yandı.

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Edirne'de tren ray destek traversleri ve elektrik trafosu hava sıcaklıklarına dayanamayarak yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde bulunan elektrik trafosu aşırı sıcaklar nedeniyle yandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine TREDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri elektriği kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

TREN RAY DESTEK TRAVERSLERİ YANDI

Sıcak hava sebebiyle tren köprüsü üzerindeki ray destek traverslerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle tren seferleri durduruldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek tren seferleri devam etti.

(Mehmet Basmacı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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