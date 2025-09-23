Edirne'de Traktör Römorku Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde traktör römorku hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçe Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kırcasalih beldesinde C.D.'ye ait traktör römorkunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde römorkun B.T. (25) ve Ö.B. (47) tarafından çalınarak Yeşilova köyüne götürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan römork sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - EDİRNE