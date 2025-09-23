Haberler

Edirne'de Traktör Römorku Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde traktör römorku hırsızlığı yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, römorkun çalınmasının ardından şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde traktör römorku hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçe Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kırcasalih beldesinde C.D.'ye ait traktör römorkunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde römorkun B.T. (25) ve Ö.B. (47) tarafından çalınarak Yeşilova köyüne götürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan römork sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
