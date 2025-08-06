Edirne'de Trafik Uygulaması: 275 Şahıs ve 120 Araç Sorgulandı
Edirne'de polis ekipleri, 13 ekip ve 27 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 275 şahsı ve 120 aracı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tuttu. 3 araç trafikten men edilirken, motosiklet sürücülerine özel denetim yapıldı.
EDİRNE (İHA) – Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada çok sayıda araç ve sürücü Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tutuldu.
Edirne'de 13 ekip ve 27 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 275 şahıs ve 120 araç sorgulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Trafik ekipleri, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yönetmeliğe aykırı davranan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Uygulama noktasını uzaktan izleyen bazı vatandaşlar, denetimlerin yerinde olduğunu belirterek, Edirne'nin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade etti.
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Edirne'mizin huzur ve güvenliği için kimlik kontrolleri, aranan şahısların tespiti, suç aletlerinin veya suçta kullanılmaya elverişli her türlü materyalin belirlenmesi amacıyla personelimizle sahadayız. Halkımız müsterih olsun. Edirne polisi olarak Edirne'nin her gününü daha güvenli hale getirmek için buradayız, bu iddiadayız ve 24 saat bunun için görev başındayız" dedi. - EDİRNE