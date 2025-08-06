Edirne'de Trafik Uygulaması: 275 Şahıs ve 120 Araç Sorgulandı

Edirne'de Trafik Uygulaması: 275 Şahıs ve 120 Araç Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polis ekipleri, 13 ekip ve 27 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 275 şahsı ve 120 aracı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tuttu. 3 araç trafikten men edilirken, motosiklet sürücülerine özel denetim yapıldı.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada çok sayıda araç ve sürücü Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tutuldu.

Edirne'de 13 ekip ve 27 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 275 şahıs ve 120 araç sorgulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Trafik ekipleri, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yönetmeliğe aykırı davranan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktasını uzaktan izleyen bazı vatandaşlar, denetimlerin yerinde olduğunu belirterek, Edirne'nin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Edirne'mizin huzur ve güvenliği için kimlik kontrolleri, aranan şahısların tespiti, suç aletlerinin veya suçta kullanılmaya elverişli her türlü materyalin belirlenmesi amacıyla personelimizle sahadayız. Halkımız müsterih olsun. Edirne polisi olarak Edirne'nin her gününü daha güvenli hale getirmek için buradayız, bu iddiadayız ve 24 saat bunun için görev başındayız" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
LPG'li araçlar için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi 31 Aralık'a uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi uzatıldı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.