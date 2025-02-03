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Edirne'de Trafik Kazasında Bir Yaralı

Edirne'de Trafik Kazasında Bir Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki E.Y. yönetimindeki otomobil, ani manevra yaparak kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada E.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Hastane Caddesi'nden Kent Müzesi istikametine giden E.Y. (21) yönetimindeki 22 AAK 084 plakalı otomobil, İlyasbey Caddesi'nden, Hastane Caddesi'ne çıkış yapan A.Ç. (42) yönetimindeki 22 PL 135 plakalı kamyonete çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.Y. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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