Edirne'de Trafik Kazasında 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi istikametinden, çarşı merkezi istikametine giden H.K. (18) yönetimindeki 22 RJ 437 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya B.A.'ya (36) çarptı. Kazada, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ve yaya ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE