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Edirne'de Trafik Kazası: Ticari Taksi Yayaya Çarptı

Edirne'de Trafik Kazası: Ticari Taksi Yayaya Çarptı
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Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya ticari taksi çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ticari taksi çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

Kaza, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 22 T 0015 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya E.V.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksinin ön camına çarpan E.V. yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparken, sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı ise hem araç içi kamerasına hem de çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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