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Edirne'de Trafik Kazası: Tamir Bekleyen Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Edirne'de Trafik Kazası: Tamir Bekleyen Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Edirne'de arızalanan tırında tamir bekleyen Polonya uyruklu sürücü, seyir halindeki başka bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de arızalanan aracının yol kenarında tamir edilmesini bekleyen tır sürücüsü, seyir halindeki başka bir tırın çarpması sonucu hafif ticari aracın altına savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, Lalapaşa ilçesinde Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polonya uyruklu tır sürücü Popowczak Mıeczyslaw'un (71) tırı arızalandı. Tırı yolun kenarına çeken Mıeczyslaw, çağırdığı tamirciyle tırı tamir etmeye başladı. Tırın yolda kalan kısmına çıktığı sırada Mıeczyslaw'a seyir halindeki Galip A.'nın kullandığı 50 DV 944 plakalı tır çarptı. Tırın çarpması sonucu savrularak önde bulunan hafif ticari aracın altına sıkışan Mıeczyslaw ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı tır sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Galip A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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