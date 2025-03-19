Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Edirne'de A.B. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edirne'den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 20 V 8842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hıdırağa köyü yakınlarında yoldan çıkarak bir işletmenin duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa