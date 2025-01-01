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Edirne'de Trafik Kazası Sonrası Kavga: 11 Gözaltı

Edirne'de Trafik Kazası Sonrası Kavga: 11 Gözaltı
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Edirne'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasının ardından çıkan kavgada 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de alkollü sürücü N.F.K'nin kullandığı 06 SC 121 plakalı otomobil ile M.S.'nin kullandığı 22 HL 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda bulunan şahıslar arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 11 şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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