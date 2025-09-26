Edirne'de Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı
Edirne'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kavşakta çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 34 VB 2568 plakalı otomobil, Abdi İpekçi Caddesi'nden 55. Cadde üzerinden Turan Dursun Caddesi'ne çıkış yapmak isterken, aynı yönde seyreden T.Ö. yönetimindeki 22 AEB 775 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle H.T.'nin kullandığı otomobil takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa