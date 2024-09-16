Edirne'de Trafik Kazası: Otomobil ile Traktör Çarpıştı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan traktör yan yattı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre, Murat D. idaresindeki 22 AAC 503 plakalı otomobil ile 22 AL 281 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü, yaralanmadıklarını belirterek tedaviyi kabul etmedi. Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alarak, trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. Traktör ve aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - EDİRNE