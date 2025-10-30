Haberler

Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi üzerinden çarşı merkezi istikametine giden R.D. yönetimindeki 22 ADR 963 plakalı motosiklet, Kıvanç Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne çıkış yapmak isteyen E.A. yönetimindeki 22 ADF 540 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten yere düşen R.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
