Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi üzerinden çarşı merkezi istikametine giden R.D. yönetimindeki 22 ADR 963 plakalı motosiklet, Kıvanç Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne çıkış yapmak isteyen E.A. yönetimindeki 22 ADF 540 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten yere düşen R.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE