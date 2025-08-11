Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde, yayaya yol vermek için duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de yayaya yol vermek için duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 22 AV 729 plakalı otomobil, yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen K.H. yönetimindeki 22 ABM 299 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.