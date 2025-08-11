Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de yayaya yol vermek için duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 22 AV 729 plakalı otomobil, yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen K.H. yönetimindeki 22 ABM 299 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE