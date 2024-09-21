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Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü S.K. yaralandı. Motosiklet, önündeki araca çarpmamak için fren yapınca devrildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi'nden çarşı merkezi istikametine giden S.K. yönetimindeki 22 ADR 125 plakalı motosiklet, sürücüsünün önündeki araca çarpmamak için ön freni sıkması sonucu devrildi. Motosikletten düşen sürücü S.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis sevk edildi. S.K., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Sağlık edirne trafik Keşan Kaza

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