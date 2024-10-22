Edirne'de Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybederek refüje çarpan otomobil sürücüsünün takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Edirne Havsa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden 22 ACL 110 plakalı otomobil sürücüsü, refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE