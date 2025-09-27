Haberler

Edirne'de Trafik Kazası: 5 Yaralı


Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada, iki otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden M.İ.T. (29) yönetimindeki 17 AHU 981 plakalı otomobil, Bahçeköy yakınlarına geldiği sırada, önünde giden Y.U. (49) yönetimindeki 17 TK 622 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 17 AHU 981 plakalı otomobilin sürücüsü M.İ.T ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan S.D. (37) ile 17 TK 622 plakalı otomobilin sürücüsü Y.U ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. (70) ve H.D. (32) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
