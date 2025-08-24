Edirne'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi Oğulpaşa köyü sapağında E.S. idaresindeki 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç ile İ.G. kontrolündeki 59 JD 828 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

