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Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'nde seyreden M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan dört kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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