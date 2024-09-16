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Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mecidiye yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyü istikametinden Keşan istikametine giden H.Ö. yönetimindeki 59 LM 243 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.E.A. yönetimindeki 22 ABC 029 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, H.Ö. ile her 2 otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö., S.A. ve S.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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