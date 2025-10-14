Haberler

Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'nin Musabeyli köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Lastiği patlayan bir traktör tamir edilirken meydana gelen kazada, otomobil sürücüsünün aracı takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne'nin Musabeyli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastiği patlayan bir traktör tamir edildiği sırada, seyir halinde olan R.E. idaresindeki 22 AEU 773 plakalı otomobil ile G.D. yönetimindeki 59 ABV 558 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü R.E.'nin aracı takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE



