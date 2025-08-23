Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne'de İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. yönetimindeki 59 EM 850 plakalı otomobil ile G.B. idaresindeki 34 ZG 3204 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü B.S., kamyonet sürücüsü G.B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan G.S. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE