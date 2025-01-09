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Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Edirne'de sisli hava şartları ve kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybeden sürücünün aracı, TEM gişelerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de sisli ve kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil TEM gişelerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kübra G.'nin kullandığı 34 DBS 822 plakalı otomobil, İstanbul - Edirne gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce dubalara ardından da gişenin duvarlarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı üç kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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