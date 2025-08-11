Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Keşan ilçesinde hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hafif ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; İpsala istikametinden Keşan istikametine giden Y.U. yönetimindeki 22 ABN 495 plakalı hafif ticari araç ile Beyendik Kavşağı'ndan ana yola çıkmak isteyen H.D. yönetimindeki 35 ADZ 320 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler Y.U. ve H.D. yaralandı. Yaralılardan Y.U.'ye ayakta tedavi uygulanırken, H.D.'nin ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
