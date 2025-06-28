Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Edirne Avrupa Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Edirne'de otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne Avrupa Otoyolu üzerinde Köşen köyü mevkisinde yaşanan kazada, R.E. idaresindeki 35 BKN 685 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 34 KKR 594 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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