Üye Girişi
Haberler
Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Gece yarısı yataktan fırladılar
Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Tabeladaki rakam araç sahiplerine anahtar bıraktıracak
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu

Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından mahalle sakinleri, son 1 ayda bölgede yaşanan kazalara dikkat çekerek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 22.15 te Fatih Mahallesi İbrahim Zağra Caddesi ile 44. Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. yönetimindeki 22 ABU176 otomobil ile Y.B. idaresindeki 22 ABV 931 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da farklı yönlere savrulurdu. Kazada hafif yaralanan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahalle sakinleri kaza olan Fatih Camii köşesinde son 1 ayda 7 kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
img

Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
img

Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
Tugay'dan Galatasaray için bomba transfer iddiası
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 6 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Akrep, İkizler, Koç, Yay burcu yorumu! 6 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.