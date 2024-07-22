Edirne'de trafik kazası: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Önder Caddesi'nden Hastane Caddesi istikametine giren U.G. (54) yönetimindeki 34 UP 9307 plakalı otomobil, Çifte Yeldeğirmeni Sokak ile kesişme noktasına geldiği sırada Hastane Caddesi'nden sokağa dönüş yapmak isteyen E.A. yönetimindeki 06 AR 6107 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan 34 UP 9307 plakalı otomobil, kaldırımdaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada sürücü U.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan C.G. (10), M.G. (10), H.Ş. (58) ve N.Y. (29) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE