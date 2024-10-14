Edirne'de Trafik Kazası: 12 Gün Süren Yaşam Mücadelesi Sonuçlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 Ekim'de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, 12 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden R.E. (21) yönetimindeki SG 459 280 yabancı plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında karanlıkta aniden yola çıktığı iddia edilen Resul Kantar'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Kantar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 12 gündür yaşam mücadelesi veren Resul Kantar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kantar'ın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - EDİRNE