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Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi üzerinden Keşan Adalet Sarayı istikametine giden M.M.Ş (17) yönetimindeki 22 ADP 218 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelerek Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.Ç.V. (52) yönetimindeki 22 RF 254 plakalı otomobile çarptıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen motosikletten düşen M.M.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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