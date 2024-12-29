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Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Işıklı kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu S.S. isimli yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala şehir merkezi istikametinden Keşan istikametine dönüş yapmak için ışıklı kavşağa giren H.İ.A. yönetimindeki 06 AH 6932 plakalı otomobil, Yenikarpuzlu istikametinden İpsala istikametine gitmek için kavşağa giriş yapan O.S. yönetimindeki 22 ADC 045 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 AH 6932 plakalı otomobilde bulunan S.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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