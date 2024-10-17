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Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu E.Ö. isimli yolcu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi'nden Keşan Devlet Hastanesi istikametine giden G.Ö. (43) yönetimindeki 22 DR 042 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ö.Ş. idaresindeki 59 LF 599 plakalı otomobil ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde çarpıştı.

Kazada, 22 DR 042 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı. Yaralı E.Ö., kaza yerindeki bir araçla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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