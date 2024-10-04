Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi istikametinden mezbaha istikametine giden A.Y. yönetimindeki 22 RD 012 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı girişindeki refüje çarptıktan sonra yan yattı. Yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından otomobilden çıkarılan A.Y, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. A.Y. kaza yerindeki bir araç ile hastaneye gitti. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE