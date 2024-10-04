Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarparak yan yattı ve sürücüsü hafif yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi istikametinden mezbaha istikametine giden A.Y. yönetimindeki 22 RD 012 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı girişindeki refüje çarptıktan sonra yan yattı. Yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından otomobilden çıkarılan A.Y, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. A.Y. kaza yerindeki bir araç ile hastaneye gitti. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Otomobil Güvenlik 3-sayfa Olaylar trafik edirne Polis Keşan Yaşam Kaza

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu? Özgür Özel'lin yasak aşk yaşadığı iddia edilen belediye başkanı kim? Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti
title