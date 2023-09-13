Edirne'de trafik kazası: 1 yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde seyreden S.Y. idaresindeki 22 ABN 252 plakalı kamyonet ile E.Ö idaresindeki 34 FMN 939 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE