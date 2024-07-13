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Edirne'de trafik ışıklarında bekleyen ehliyetsiz alkollü sürücünün otomobili alev topuna döndü

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Edirne'de trafik ışıklarında bekleyen ehliyetsiz alkollü sürücünün otomobili alev topuna döndü. Sürücü ve yolcular kendilerini dışarı atarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de trafik ışıklarında bekleyen ehliyetsiz alkollü sürücünün otomobili alev topuna döndü.

Olay, Edirne 1. Murat Mahallesi Trakya Üniversitesi'nin girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AFS 093 plakalı otomobili ile seyir halindeyken trafik ışıklarında duran A.K., motordan dumanların yükseldiğini fark etti. Otomobili yol kenarına park eden sürücü A.K., motordan alevlerin yükselmesiyle yanındaki yolcularla birlikte kendisini dışarı attı. Kısa süre içinde alevlere teslim olan otomobili gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yaptığı alkol testinde sürücü A.K'nin 1.86 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca sürücünün ehliyetine daha önceden de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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