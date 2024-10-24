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Edirne'de Trafiğe Kayıtlı Motorlu Araç Sayısı 192 Bin 529'a Ulaştı

Edirne'de Trafiğe Kayıtlı Motorlu Araç Sayısı 192 Bin 529'a Ulaştı
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Edirne'de Eylül ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 192 bin 529 olarak kaydedildi. Bu araçların %41,9'unu otomobiller oluştururken, Eylül ayında toplam 4 bin 46 taşıt devri gerçekleşti.

2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Edirne'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 192 bin 529'a ulaştı ve bu araçların yüzde 41,9'unu otomobiller oluşturdu. Eylül ayında toplam 4 bin 46 taşıt devri yapıldı, en fazla devredilen araçlar ise otomobiller oldu.

Eylül ayı sonunda Edirne'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 192 bin 529'a ulaştı. Bu taşıtların yüzde 41,9'u otomobil, yüzde 1,1'i minibüs, yüzde 0,9'u otobüs, yüzde 13,1'i kamyonet, yüzde 2,5'i kamyon, yüzde 22,3'ü motosiklet, yüzde 0,3'ü özel amaçlı araç ve yüzde 17,9'u traktörlerden oluşuyor.

Eylül ayında toplam 4 bin 46 adet taşıt devri yapıldı. Devir işlemleri içinde yüzde 59,9 ile otomobiller ilk sırada yer alırken, bunu kamyonet, motosiklet ve traktör izledi. Edirne'de motorlu kara taşıtlarında bir önceki aya göre bin 206, bir önceki yıla göre ise 11 bin 894 artış yaşandı.

Edirne, 2024 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye'deki motorlu kara taşıtlarının binde 6,3'üne sahip oldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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