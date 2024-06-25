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Edirne'de TOMA ile yangın söndürüldü

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Edirne'de çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırırken, polis TOMA ile yangını söndürdü. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi.

Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangını polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile söndürdü.

Edirne'nin çeşitli bölgelerinde kısa zaman zarfında çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve AFAD ekipleri, itfaiye ekiplerine destek verdi.

Kurtuluş Mahallesi'nde birbirlerine yakın iki tarlada yangın çıktı. Yangın yerinde incelemelerde bulunan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, teşkilata ait TOMA ile alevlere müdahale edilmesi talimatı verdi.

Kısa sürede yangın yerine ulaşan TOMA Timi, alevlere müdahale etti. TOMA Timi'nin müdahalesi sonucu alevler tarlanın tamamına yayılmadan söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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