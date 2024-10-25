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Edirne'de Tırda 12 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de Tırda 12 Kilo Kokain Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, bir tırın kabin kısmında piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk lirası olan 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi. Tır sürücüsü B.A. tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule'den yurda giriş yapan bir tırın kabin kısmında yapılan aramada bavulun içerisine gizlenmiş ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk lirası olan 12 kilo 218 gram kokain maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü ise tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hassas burunlu dedektör köpek Kongar destekli ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma yaparak zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule Gümrük sahasında Bulgaristan'dan yurda giriş yapan ve sürücülüğünü B.A. isimli şahsın yaptığı Türk plakalı tırda arama yapıldı. Dedektör köpek Kongar'ın da katılımıyla tırın kabin kısmındaki yatağın altında yapılan aramada, bavulun içerisine gizlenmiş ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk lirası olan 12 kilo 218 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Türk sürücü B.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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