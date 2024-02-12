Edirne'de Tır ve Beton Mikseri Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
Edirne'de ters yöne giren bir tır, karşı yönden gelen bir beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne'de ters yöne giren tırın karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edirne'de şehir merkezinden çıkış yaparak Kapıkule istikametine dönüş yapmak isteyen Bulgar plakalı K 72 74 BH plakalı tırın ters yönlü yola girmesi sonucu karşı yönden gelen Yılmaz Öz idaresindeki 22 ADJ 442 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bulgaristan plakalı tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapanan yol araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışı sağlandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE