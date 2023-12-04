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Edirne'de Tır Sırası Tartışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Edirne'de tır sırasını sollayan meslektaşı ile tartıştığı esnada başka bir tırın çarpması sonucu Raim Abasıyanık hayatını kaybetti. Olayda gözaltına alınan tır sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tır şoförünün feci ölümünü o anlara tanıklık eden meslektaşı anlattı

EDİRNE - Edirne'de tır sırasını sollayan meslektaşı ile tartıştığı esnada başka bir tırın çarpması sonucu Raim Abasıyanık hayatını kaybetti.

İddialara göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gitmek için tır kuyruğunda bekleyen 43 yaşındaki Raim Abasıyanık, sırada beklemek istemeyen ve sollamaya çalışan bir tır sürücüsünü durdurdu. Tır sürücüsü ile tartışan Abasıyanık'a, karşı yönden gelen Rafet Süleymanoğlu yönetimindeki 34 ZM 0614 plakalı tır çarptı. Ağır yaralanan Abasıyanık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Abasıyanık'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Rafet Süleymanoğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Korku dolu anları anlattı"

Kazanın gözü önünde yaşandığını söyleyen tır şoförü İbrahim Keklik, "Vefat eden abimiz sırayı sollamaya giden diğeri şoförü uyarıya giderken karşı taraftan gelen diğer tırın çarpışması sonucu hayatını kaybetti. O anı gözümle gördüm, şahit oldum. Birden silah sesi gibi ses duydum hızlıca koşmaya başladım. Metrelerce sürüklenmiş" dedi.

Sürücülerin 15 kilometre tır kuyruğunda zorlu bekleyişi sağanak yağış altında sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hamzabeyli Sınır Kapısı Jandarma Edirne Ölüm Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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