Edirne'de Ticari Takside Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside 6 kaçak göçmen yakalanırken, taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside 6 kaçak göçmen yakalanırken, taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de İstasyon Mahallesi güney çevre yolunda polis ekipleri şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Ticari takside yapılan aramada 4'ü Filistin 2 Fas uyruklu toplam 6 kaçak göçmen yakalandı. 6 kaçak göçmenin işlemleri yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçak göçmenleri taşıyan taksi sürücüsü M. A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - EDİRNE