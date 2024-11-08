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Edirne'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir ticari taksi ile otomobil çarpıştı, sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Baba Demirtaş Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 22 T 0373 plakalı ticari taksi ile İ.I. kontrolündeki 44 PH 688 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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