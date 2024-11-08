Edirne'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bir ticari taksi ile otomobil çarpıştı, sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne Baba Demirtaş Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 22 T 0373 plakalı ticari taksi ile İ.I. kontrolündeki 44 PH 688 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE